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球王魅力

2022-09-29 列印
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阿根廷於周二在美國中立場贈牙買加三蛋，美斯後備上陣於比賽末段的三分鐘內梅開二度固然精采，但這位巨星上陣僅三十四分鐘，便吸引三名球迷衝入場找他簽名自拍，其魅力同樣驚人。
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