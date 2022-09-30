超級英超周末 同場過關有得玩

熱刺前鋒哈利卡尼

曼城前鋒艾寧夏蘭特

曼聯中場般奴費南迪斯

英超經過國際賽期後重開，即迎來兩場超級大戰，明晚北倫敦打吡，周日曼市打吡，兩場波都設有同場過關，大家一於試玩考眼光。北倫敦死敵阿仙奴和熱刺，今季英超開局順利，完成七輪後分別高踞榜首和第三位，雙方只有一分差距，明晚聯賽打吡大戰在槍手主場碰頊，勢鬥得難分難解。再者兩軍射手加比爾捷西斯和哈利卡尼最近入球停不了，今仗大鬥射術勢令比賽變成精彩入球騷。（Now611、621台周六晚上7:30直播）耶穌卡尼「大」鬥法從曼城來投的「耶穌」捷西斯，頭七輪聯賽收錄四入球三助攻，剛輪國際賽期又未有被巴西徵召，養精蓄銳今場勢有好表現，他矢言：「我會努力工作，每場比賽都全力爭取入球。」熱刺射手卡尼亦在七場英超攻入六球，周中為英格蘭披甲又有一球進帳，腳風保持大順，與捷西斯大鬥射術亦不落下風，兩軍要在半場合共至少入兩球，全場共取四球或以上可謂毫無難度。入球角球料水漲船高同時，兩軍主攻亦令角球數字高企，熱刺今季英超場均博得六點二九個角球，兵工廠亦平均有六個，今場總角球數料不止十球，一於追捧半場入球多過球半、全場多於三球半、總角球高於十點五球的同場過關，八倍有肉食。同時，熱刺今季作風急進，近四輪英超三次領先返回更衣室，十六倍的熱刺半場勝串半場總入球多過兩球半同場過關，可以一試。同場過關推介熱選：半場總入球多於[1.5]球 & 全場總入球多於[3.5]球 & 全場開出總角球多於[10.5]球8倍冷選：熱刺半場勝 & 半場總入球多於[2.5]球16倍周日英超曼徹斯特打吡表面上形勢均衡，主隊曼城挾各賽事八場不敗強勢出戰，客軍曼聯亦在聯賽連贏四場。然而藍月有連續八場所有賽事都收錄士哥的「魔人」射手艾寧夏蘭特領銜鋒線，今仗勢將整體表現不及上季的紅魔中場核心般奴費南迪斯比下去，曼城今仗勝算高。（Now611、621台周日晚上9:00直播）魔人領銜虐紅魔艾寧夏蘭特今夏從多蒙特來投後，毋須適應立即融入曼城，除了季前社區盾和聯賽次輪沒有士哥外，其餘八場各賽事狂轟十四球，今場曼市打吡可望予取予攜，藍月領隊哥迪奧拿矢言：「夏蘭特可以在任何球隊，以及任何賽事取得士哥。他是一名別樹一幟的射手，未來只會愈來愈取得進步。」此子近五場所有戰線，三次成功先開紀錄，藍月期間亦三度淨勝對手三球或以上，夏蘭特首球串曼城淨勝兩球或以上的同場過關，有五倍相當抵買。上季交手 藍月贏開巷此外，這支英超衞冕冠軍去季聯賽主場鬥曼聯，半場領先2:1，換邊後再入兩球贏4:1，適逢紅魔近五個英超入球，有三球在下半場取得，其攻擊核心般奴費南迪斯亦有慢熱毛病，客軍大有機會到完場前才破蛋，不妨冷敲半場藍月贏2:0、串全場4:1的同場過關。同場過關推介熱選：艾寧夏蘭特首名入球 & 曼城淨勝[2]球或以上5倍冷選 ：曼城半場勝[2:0]& 曼城全場勝[4:1] 60倍同場過關知多啲同場過關係一種新嘅過關方式，畀球迷投注同一場球賽嘅預設過關組合。喺指定賽事裏面，有多個預設過關組合供球迷選擇，而每個預設組合包含一場球賽嘅兩個或三個賽果同埋賠率。提提大家，同場過關是不設即場投注，亦唔可以串埋其他場次一齊玩。