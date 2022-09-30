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西甲獨腳戲 畢爾包圖「利」

2022-09-30 列印
畢爾包前鋒 貝寧加
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今晚西甲獨腳戲上演強弱對壘，第四位的畢爾包主場迎戰尾五艾美利亞。畢爾包無論近況和往績都勝艾美利亞一籌，加上己隊鋒將貝寧加近五輪聯賽四次有入球或助攻，今仗勢可攻破客軍脆弱防線，主勝放心去馬。（Now632台周六凌晨3:00直播）

畢爾包在上輪西甲主場3:2勝華歷簡奴，近五輪聯賽豪取四勝一負，狀態火熱的左翼貝寧加在這五仗四次有入球或助攻，合共交出三球兩助攻，是球隊的首席射手。此子今仗面對聯賽六仗都有失球的艾美利亞後防，有信心再取士哥助球隊全取三分。
火力天淵之別

客軍艾美利亞上仗作客0:1負馬略卡，聯賽已三連敗，更致命是球隊在這三戰皆捧蛋，正陷嚴重入球荒。再者該隊今季西甲作客又未敲響勝鼓，三戰僅得一和兩負，再配合他們過去八次聯賽作客畢爾包只有一和七負，今仗作客難逃一敗，一於支持主勝。 ■艾美利亞（米黃衫）正陷入球荒，已連輸三場西甲兼捧蛋。
■艾美利亞（米黃衫）正陷入球荒，已連輸三場西甲兼捧蛋。
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