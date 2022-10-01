攻中歸位 藍獅搶「宮」

夏維斯加盟車路士後大部份時間擔任假中鋒，但隨着新帥樸達和前鋒奧巴美揚來投，此子矢言樂於重返本位進攻中場。今晚英超藍獅作客近況低迷的水晶宮，夏維斯重操故業勢展現自己多功能踢法，領軍全取三分為下周歐聯壯行色，客勝可捧。（Now622台今晚10:00直播）

夏維斯重操故業

在車路士三季，夏維斯大部份時間踢假中鋒，今季各賽八次上陣三度頂上最前，可惜入球和助攻欠奏，在此位置愈踢愈沉。如今有正中鋒奧巴美揚來投，夏維斯勢讓位重操進攻中場故業，他矢言：「中鋒和進攻中場職責不同。」此子重返中場首仗，就面對近三仗聯賽僅兩和一負的水晶宮，他勢可取得好表現，領軍在下周歐聯主場對AC米蘭前全取三分。