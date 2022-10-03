落選英兵要洩憤 狐狸焚「林」開齋

■諾定咸森林今季客場未嘗一勝。

周一英超獨腳戲上演榜尾搶分戰，由包尾的李斯特城主場對尾二的諾定咸森林。狐狸今季表現不濟，但陣中的英格蘭中場麥迪臣仍保持水準演出，對於未能入選英格蘭大軍他感到十分失望，今晚除了要助狐狸於英超開齋，他還要向三獅軍領隊修夫基證明不選他是損失，主勝放心去馬。（Now621台周二凌晨3:00直播）李斯特城今季進攻表現其實不差，中場麥迪臣六次上陣交出三入球及一次助攻，整隊英超七戰入十球，同期入球數字較兩大豪門曼聯和車路士還要多，可惜後防亦失掉英超最多的廿二球，才淪落排榜尾。麥迪臣於國際賽前的一輪英超攻入一球狀態不俗，今晚回師主場勢領軍撕破森林防線，為自己和狐狸打一場翻身戰。森林作客略遜一籌對手森林上輪英超主場2:3負富咸，與狐狸同告英超四連敗兼同失十四球。不過，該隊作客表現遠遜主場，今季聯賽作客一和二負不勝共失九球，今仗作客料亦難逃落敗收場。