死球王美斯甩開C朗

周六法甲，巴黎聖日耳門主場2:1力挫尼斯，主將美斯職業生涯第六十次自由球入波，繼續甩開宿敵C朗拿度。



聖日耳門今場陣容微調，麥巴比因肌肉疲勞先列後備，廿六分鐘美斯被踢跌在娥眉月頂獲自由球，並親自操刀掛角而入，聖日耳門1:0領先。今次是美斯首度為PSG自由球直接建功，職業生涯累計六十次射入自由球，拋甩五十八次的C朗成為現役死球王。最終聖日耳門靠下半場入替的麥巴比，於八十三分鐘完成2:1絕殺。



聖日耳門主帥加迪亞賽後盛讚美斯：「我認為美斯肯定可以再次成為世界最佳球員，他正處令人難以置信的佳態。美斯跟隊友關係融洽，當他開心時，就會表現得極具效率，就可以再次達到其生涯高峰。」