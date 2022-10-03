任睇No.1
  • 28º
  • 87%
  • 2022年10月3日 星期一
熱門： 曾志偉郭蔭庶消費券PSG豪華餅店

日報新聞 > 體育

死球王美斯甩開C朗

2022-10-03 列印
■美斯累計第六十次射入自由球。
Previous Next

周六法甲，巴黎聖日耳門主場2:1力挫尼斯，主將美斯職業生涯第六十次自由球入波，繼續甩開宿敵C朗拿度。

聖日耳門今場陣容微調，麥巴比因肌肉疲勞先列後備，廿六分鐘美斯被踢跌在娥眉月頂獲自由球，並親自操刀掛角而入，聖日耳門1:0領先。今次是美斯首度為PSG自由球直接建功，職業生涯累計六十次射入自由球，拋甩五十八次的C朗成為現役死球王。最終聖日耳門靠下半場入替的麥巴比，於八十三分鐘完成2:1絕殺。

聖日耳門主帥加迪亞賽後盛讚美斯：「我認為美斯肯定可以再次成為世界最佳球員，他正處令人難以置信的佳態。美斯跟隊友關係融洽，當他開心時，就會表現得極具效率，就可以再次達到其生涯高峰。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
【虛擬資產監管與投資者保障新知】直播Live
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd