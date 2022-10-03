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翻身「兵」團

2022-10-03 列印
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周六英超北倫敦打吡，阿仙奴中場湯馬士柏堤（上圖左）和格列沙卡（左圖）各建一功，助兵工廠主場3:1擊敗十人應戰的熱刺。季前柏堤曾捲入桃色醜聞，故賽後領隊阿迪達樂見此子克服難關終於開齋，至於曾跟球迷鬧翻的沙卡，直言自己未曾想過會有槍迷為自己唱歌打氣的一日。
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