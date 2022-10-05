車仔AC大駁火 同場過關有得玩

車路士前鋒史達寧

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■球迷成車路士強大後盾。

雖然今季車路士和AC米蘭的表現並非特別好，至今僅分別排英超第五和意甲第五，但各自射手史達寧和基奧特就依然能夠保持腳風頻頻士哥。故今晚歐聯分組賽E組，藍獅主場迎戰紅黑軍，史達寧和基奧特繼續於門前搵食，將上演一場入球盛宴。（Now643台香港時間周四凌晨3:00直播）今季車路士出閘脫腳，至今七輪英超只得四勝一和兩負，得十三分排英超第五，幸而鋒將史達寧未有被球隊的整體表現影響，各賽事上陣九場交出四個入球和一次助攻的亮眼表現。半、全、角全大25倍至於剛踏入三十六歲基奧特同樣於AC米蘭踢出狀態，各賽事出戰十場貢獻五入球一助攻，就連主帥皮奧利都直言：「球隊的進攻都靠他了。」兩大火熱射手今仗短兵相接，絕對有足夠火力在半場合共炮製多過三球，以及全場入多過五球。同時基奧特和藍獅中堅堤亞高施華、高列巴尼都是善頂之人，故角球進攻亦是兩軍的戰術之一，特別車路士場均博得六點八六個角球，AC米蘭亦有五點七五次，故半場入球多過兩球半、全場入球多過四球半、總角球多過十一球半的同場過關二十五倍捧得過。車路士佔得地利，今仗勢採取主動，可望率先取得入球，不過AC米蘭攻力亦有保證，且曾在小組首戰，落下薩爾斯堡一球下逼和對手1:1，故車路士首隊入球、AC米蘭勝或和的六點五倍同場過關亦值得一試。同場過關推介精選一：半場總入球多於[2.5]球 & 全場總入球多於[4.5]球 & 全場開出總角球多於[11.5]球25倍精選二：車路士首隊入球 & AC米蘭勝或和6.5倍同場過關知多啲同場過關係一種新嘅過關方式，畀球迷投注同一場球賽嘅預設過關組合。喺指定賽事裏面，有多個預設過關組合供球迷選擇，而每個預設組合包含一場球賽嘅兩個或三個賽果同埋賠率。提提大家，同場過關是不設即場投注，亦唔可以串埋其他場次一齊玩。