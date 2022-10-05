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含淚告別

2022-10-05 列印
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美職邁亞密國際周二官宣，三十四歲阿根廷前鋒希古恩（圖）將在季尾退役告別球壇，結束將近十七年半的職業球員生涯。希古恩在新聞發佈會宣佈收山時感觸落淚，並期望在剩餘對CF蒙特利爾、奧蘭多城兩場常規賽勝出，帶領邁亞密國際打入季後賽。
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