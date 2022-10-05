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狐狸開齋

2022-10-05 列印
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李斯特城周一英超主場大勝諾定咸森林4:0，今季首次敲響勝鼓，中場麥迪臣（左）梅開二度兼送出一次助攻，賽後他揚言希望表現回勇，有助他入選英格蘭世界盃大軍。狐狸領隊羅渣士亦表態支持麥迪臣入選。
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