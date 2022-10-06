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小組之王

2022-10-06 列印
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拜仁慕尼黑於周二歐聯C組，主場由辛尼梅開二度，同時文尼（紅衫）貢獻一傳一射，以5:0大炒柏辛域陀尼亞，將歐聯分組賽不敗走勢延至三十一場，創下歐聯新紀錄，文尼與主帥拿格斯文都認為球隊表現十分出色。
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