澳職今日開鑼 澳職今日開鑼

西部聯前鋒雲素賀爾斯

墨爾本城前鋒占美麥卡倫

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布里斯班獅吼前鋒查理柯士甸

布里斯班獅吼中場檀崎龍孔

FC悉尼中場耶斯碧克

自西部聯於五月廿八日的澳洲職業足球聯賽季後賽決賽擊敗墨爾本城封王後，澳職休息了長達四個月，今周重開戰幔！今日的揭幕戰，由上屆亞軍墨爾本城主場對冠軍西部聯。而另一奪標熱門墨爾本勝利，明日會作客FC悉尼。墨爾本城上季決賽0:2不敵西部聯，今晚主場再戰矢志一雪前恥。該隊鋒線今季繼續由上季澳職入十五球的前鋒占美麥卡倫領軍，拍檔馬菲歷基上季聯賽亦有九球進帳，兩人今仗將攜手攻破西部聯後防助主隊取勝。而墨爾本城上季二十六場聯賽入五十五球是常規賽入球王，二十九戰有多達二十場總入球三球或以上，上次常規賽對西部聯又賽和2:2，今仗總入球多於兩球半不成問題。（香港時間周五下午4:45開賽）墨爾本城「大」戰西部聯對手西部聯今夏羅致曾效力阿特蘭大的進攻中場杜羅奧斯，連同前鋒雲素賀爾斯和阿歷山大比祖域，攻力進一步提升。西部聯借助阿歷山大比祖域六呎三的高度常施以空襲，令賽事容易出現角球，上季每仗平均有十一點五個角球，今仗開出總角球多於十點五球無難度，串埋墨爾本城勝、總入球多於二點五球作同場過關有四點七倍已不錯。角球總入球大盤常客進取一點，不妨考慮西部聯上季有十四次總角球多於十二點五球，數目屬澳職最多，墨爾本城有十三次總入球四球或以上亦排第一，同場過關總入球多於三點五球串總角球多於十三點五球，有十二點五倍相當吸引。同場過關推介熱選：墨爾本城勝 & 總入球多於[2.5]球 & 開出總角球多於[10.5]球4.7倍冷選：總入球多於[3.5]球 & 開出總角球多於[13.5]球12.5倍獅吼可「大勝」麥克阿瑟上季澳職排尾二的布里斯班獅吼，今夏於轉會市場引入多名攻擊球員，包括曾效力英超修咸頓的前鋒查理柯士甸銳意加強攻力，今場聯賽開鑼戰主場遇上後防鬆散的FC麥克阿瑟，料可大勝響頭炮。鋒線增兵脫胎換骨獅吼針對上季入球少的問題，今夏羅致曾於英超搵食的英格蘭前鋒查理柯士甸，又向日聯的札幌岡薩多收購日本進攻中場檀崎龍孔以加強入球本錢。查理柯士甸已於澳洲足總盃亮相，並於八強和四強各入一球表現對辦。而獅吼上季澳職主場亦以3:1擊敗麥克阿瑟，今仗地頭出擊勝券在握。對手FC麥克阿瑟的豆腐防線上季失四十七球，是澳職第二失波多，今仗作客失球亦不會少；加上上季二十六戰十七次總入球多於兩球半，同場過關可取獅吼勝串總入球多於兩球半。同場過關推介熱選：布里斯班獅吼勝 & 總入球多於[2.5]球3.25倍冷選：布里斯班獅吼首隊入球 & 半場總入球多於[2.5]球11.5倍博勝利作客小勝FC悉尼墨爾本勝利是上季澳職常規賽「作客王」，今夏又邀得葡萄牙翼鋒拿尼加盟，今場聯賽開鑼戰作客FC悉尼取勝不是問題。不過勝利以防守見稱，比賽多交投淡靜，料今仗亦只能小勝而歸。新兵拿尼適應需時勝利擁澳職最穩防線，上季常規賽失廿五球屬最少，但亦令到比賽較多冷場。尤其作客賽事，勝利上季十四戰九次總入球少於兩球半，而半場總入球更有十二次少於球半，兩者同於澳職排第一。新加盟的拿尼又要時間適應，難馬上提升球隊入球數量。角球方面，兩軍上季同樣有超過一半共十五場，總角球少於十點五球，可試半場總入球少於一點五球、全場總入球少於二點五球、全場開出總角球少於十點五球作同場過關。同場過關推介熱選：半場總入球少於[1.5]球 & 全場總入球少於[2.5]球 & 全場開出總角球少於[10.5]球4.35倍冷選：總入球少於[2.5]球 & 開出總角球少於[8.5]球7倍