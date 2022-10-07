澳職今日開鑼 澳職今日開鑼

墨爾本城上季決賽0:2不敵西部聯，今晚主場再戰矢志一雪前恥。該隊鋒線今季繼續由上季澳職入十五球的前鋒占美麥卡倫領軍，拍檔馬菲歷基上季聯賽亦有九球進帳，兩人今仗將攜手攻破西部聯後防助主隊取勝。而墨爾本城上季二十六場聯賽入五十五球是常規賽入球王，二十九戰有多達二十場總入球三球或以上，上次常規賽對西部聯又賽和2:2，今仗總入球多於兩球半不成問題。（香港時間周五下午4:45開賽）
墨爾本城「大」戰西部聯
對手西部聯今夏羅致曾效力阿特蘭大的進攻中場杜羅奧斯，連同前鋒雲素賀爾斯和阿歷山大比祖域，攻力進一步提升。西部聯借助阿歷山大比祖域六呎三的高度常施以空襲，令賽事容易出現角球，上季每仗平均有十一點五個角球，今仗開出總角球多於十點五球無難度，串埋墨爾本城勝、總入球多於二點五球作同場過關有四點七倍已不錯。
角球總入球大盤常客
進取一點，不妨考慮西部聯上季有十四次總角球多於十二點五球，數目屬澳職最多，墨爾本城有十三次總入球四球或以上亦排第一，同場過關總入球多於三點五球串總角球多於十三點五球，有十二點五倍相當吸引。
同場過關推介
熱選：
墨爾本城勝 & 總入球多於[2.5]球 & 開出總角球多於[10.5]球
4.7倍
冷選：
總入球多於[3.5]球 & 開出總角球多於[13.5]球12.5倍
獅吼可「大勝」麥克阿瑟
上季澳職排尾二的布里斯班獅吼，今夏於轉會市場引入多名攻擊球員，包括曾效力英超修咸頓的前鋒查理柯士甸銳意加強攻力，今場聯賽開鑼戰主場遇上後防鬆散的FC麥克阿瑟，料可大勝響頭炮。
鋒線增兵脫胎換骨
獅吼針對上季入球少的問題，今夏羅致曾於英超搵食的英格蘭前鋒查理柯士甸，又向日聯的札幌岡薩多收購日本進攻中場檀崎龍孔以加強入球本錢。查理柯士甸已於澳洲足總盃亮相，並於八強和四強各入一球表現對辦。而獅吼上季澳職主場亦以3:1擊敗麥克阿瑟，今仗地頭出擊勝券在握。
對手FC麥克阿瑟的豆腐防線上季失四十七球，是澳職第二失波多，今仗作客失球亦不會少；加上上季二十六戰十七次總入球多於兩球半，同場過關可取獅吼勝串總入球多於兩球半。
同場過關推介
熱選：
布里斯班獅吼勝 & 總入球多於[2.5]球
3.25倍
冷選：
布里斯班獅吼首隊入球 & 半場總入球多於[2.5]球11.5倍
博勝利作客小勝FC悉尼
墨爾本勝利是上季澳職常規賽「作客王」，今夏又邀得葡萄牙翼鋒拿尼加盟，今場聯賽開鑼戰作客FC悉尼取勝不是問題。不過勝利以防守見稱，比賽多交投淡靜，料今仗亦只能小勝而歸。
新兵拿尼適應需時
勝利擁澳職最穩防線，上季常規賽失廿五球屬最少，但亦令到比賽較多冷場。尤其作客賽事，勝利上季十四戰九次總入球少於兩球半，而半場總入球更有十二次少於球半，兩者同於澳職排第一。新加盟的拿尼又要時間適應，難馬上提升球隊入球數量。
角球方面，兩軍上季同樣有超過一半共十五場，總角球少於十點五球，可試半場總入球少於一點五球、全場總入球少於二點五球、全場開出總角球少於十點五球作同場過關。
同場過關推介
熱選：
半場總入球少於[1.5]球 & 全場總入球少於[2.5]球 & 全場開出總角球少於[10.5]球
4.35倍
冷選：
總入球少於[2.5]球 & 開出總角球少於[8.5]球7倍