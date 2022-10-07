阿維拉化羞愧為力量 「刺蝠」贖罪

奧沙辛拿教練 艾拉沙堤

奧沙辛拿鋒將阿維拉今季狀態大勇，西甲六次上陣入三球，但上輪對皇家馬德里因為之前領紅牌而停賽。該隊教練艾拉沙堤矢言此子已自我反省，今晚西甲勢以士哥率隊主場擊敗華倫西亞將功贖罪，主勝去馬。（Now632台周六凌晨3:00直播）上季西甲三十六次上陣僅得六球兩助攻的阿維拉，今季判若兩人，頭六輪聯賽已累積入三球，可是他在九月中第六輪主場0:2負基達菲時鹵莽領紅牌，無緣在上輪造訪皇馬，連累球隊未能爆冷全取三分，僅賽和1:1。該隊教練艾拉沙堤透露此子已反省自我：「他已了解衝動領紅後便不能上陣的代價。」這名廿八歲阿根廷射手今仗復出勢將功贖罪，以入球領軍奏捷。客軍華倫西亞近六輪聯賽僅得兩勝一和三負，加上他們過去三次西甲作客奧沙辛拿又只有一勝兩負，今仗勢再敗一仗，捧主勝。