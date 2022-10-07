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夏蘭特封神

2022-10-07 列印
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夏蘭特（右）又有士哥，這名曼城射手周二歐聯G組正選踢了四十五分鐘便梅開二度，半場就提早退下火線休息，安坐場邊見證球隊主場5:0大勝哥本哈根。此子連續九場各賽事有入球，難怪隊友基亞利殊指對手門將加巴拉認為夏蘭特根本不是人類。
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