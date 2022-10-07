一名台灣媽媽在港鐵列車內，先以英語向一名乘客發問，要求讓座給其小孩，乘客同意，本應美事一宗；然而，隨着這名媽媽以普通話與小孩交談，事態起了變化，有乘客拍攝，以示不滿，稱為何一定要讓座，最後雙方發生激烈...

2022-10-07