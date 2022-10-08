美斯確認 世盃Last Dance

阿根廷巨星美斯周四接受當地傳媒採訪時表示，下月的卡塔爾世界盃會是他職業生涯最後一次在此最大舞台亮相。這名三十五歲老將當然希望挑戰生涯獨欠的大力神盃，但他矢言球隊並非今屆的頂頭大熱。



美斯周四接受阿根廷傳媒《Star Plus》訪問，表明卡塔爾決賽周是他最後一屆世界盃：「這是我生涯最後一次出戰世界盃，這是肯定的。我自己已經在為下月世盃倒數，同時感到緊張和焦慮。我希望現在可立即出戰，因這是我最後一次。」不過，他未有表示屆時會否退出國家隊。

評阿根廷非大熱



目前阿根廷各賽事三十五場不敗，但對於世界盃爭冠前景，美斯認為：「基於歷史，阿根廷一向是列強份子。但我認為我們不是最大熱門，有其他球隊比我們更強。」