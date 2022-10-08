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半力照贏

2022-10-08 列印
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阿仙奴領隊阿迪達於周四歐霸大幅度輪換八人，主場仍以3:0大勝波杜基林特，將各賽事連勝走勢延至四場。半力出擊依然大勝，阿迪達賽後非常高興，尤其樂見後備們得到上陣機會。
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