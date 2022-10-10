謝四求勝博反彈 霰彈槍焚「林」

維拉翼鋒布安迪亞

維拉前鋒屈堅斯

今季阿士東維拉雖然開季脫腳，但幸好近期重拾狀態，至今各賽事更有七位球員開齋，多點開花繼續成為球隊一大殺着。今晚英超阿士東維拉作客榜尾的諾定咸森林，領隊謝拉特直言要把握機會反彈，今仗維拉全隊勢狂攻劍指三分，主勝去馬。（Now621台周二凌晨3:00直播）阿士東維拉開季首五場英超只得一勝四負，幸而近三場錄得一勝兩和不敗的走勢。上季維拉進攻點點開花，首席射手屈堅斯亦只是各賽事入十一球，而今季多點開花繼續成為球隊一大殺着，至今已有七位球員開齋，當中恩格斯、杜格拉斯雷斯和里安拜利各入兩球，而布安迪亞、屈堅斯、迪尼和積及藍斯就各有一球進帳。維拉七將點點開花適逢今晚主場的諾定咸森林不但排包尾，更陷英超五連敗的頹勢，令維拉領隊謝拉特矢言：「我們要繼續踢出表現，把握機會重上積分榜中游。」故今仗維拉全隊勢保持多點開花狂攻，捧客勝。