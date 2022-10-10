今年諾貝爾文學獎得主，八十二歲的法國知名女作家安妮艾諾（Annie Ernaux，見圖），在報章聯署呼籲民眾參與今個星期的一場示威活動，抗議法國總統馬克龍在幫助窮人面對通脹上做得不夠。包括安妮艾諾在內...

2022-10-10