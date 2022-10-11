今年諾貝爾經濟學獎由聯儲局前主席伯南克等三名美國經濟學家一同奪得，以表彰三人對銀行及金融危機的研究。正值美國聯儲局加快加息步伐，在早年美國量化寬鬆期間大升的全球股市和樓市，快速由高位下墜，投資市場哀鴻...

2022-10-11