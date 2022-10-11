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賓至如歸

2022-10-11 列印
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香港世界桌球大師賽曲終人散，應屆冠軍奧蘇利雲昨離港前接受專訪，大讚紅館逾八千觀眾熱情無限，令他有如同歌手開演唱會般的震撼感覺。火箭又表示很享受在香港跑步的自然感覺，期待來年訪港舉辦跑步活動，與眾同樂。
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