紅軍黑上加黑 戴亞斯唞八周

今季成績未如理想的利物浦，周一又有新打擊。消息指上輪英超不敵阿仙奴時弄傷膝蓋的翼鋒路爾斯戴亞斯，經檢查後雖然確定不用接受手術，但預計要養傷六至八周，最快要到世界盃後，即十二月尾才能復出。

最快12月尾復出



路爾斯戴亞斯在上輪作客2:3負阿仙奴的英超中，與對手碰撞後弄傷膝部，被迫退下火線。此子賽後被拍到需要戴護膝並持柺杖離開，領隊高普當時已表示他的情況看起來不理想。周一有消息指，這名哥倫比亞國腳接受檢查後確定不用接受手術，惟要到十二月世界盃後才可復出。換言之，他最少缺陣十場各項比賽，包括下周日英超主場惡鬥曼城，預計最快要到十二月廿六日聯賽作客阿士東維拉才能復出。