難戰世盃

祖雲達斯在周二歐聯H組作客0:2不敵海法馬卡比，四輪只得三分排小組第三，陷出局邊緣。雪上加霜的是，今仗正選披甲的阿根廷鋒將迪馬利亞（前）於廿四分鐘拉傷大腿肌肉，離場時淚流掩面，據報他最長要休息四十日，未必踢到下月的卡塔爾世界盃。