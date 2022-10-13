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難戰世盃

2022-10-13 列印
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祖雲達斯在周二歐聯H組作客0:2不敵海法馬卡比，四輪只得三分排小組第三，陷出局邊緣。雪上加霜的是，今仗正選披甲的阿根廷鋒將迪馬利亞（前）於廿四分鐘拉傷大腿肌肉，離場時淚流掩面，據報他最長要休息四十日，未必踢到下月的卡塔爾世界盃。
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