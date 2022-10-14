任睇No.1
  • 25º
  • 73%
  • 2022年10月14日 星期五
熱門： 鄭伊健日本疫苗通行證免針紙三餸飯

日報新聞 > 體育

沙拿發威

2022-10-14 列印
Previous Next

  周三歐聯A組，利物浦先失一球之下，不但有法明奴梅開二度，後備入替的沙拿（上圖右）更用六分十二秒創歐聯史上最快帽子戲法，最終作客以7:1大炒格拉斯哥流浪，領隊高普矢言為周日英超主場大戰曼城打下強心針。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd