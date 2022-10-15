富咸全能塔折「茅」

富咸防守中場巴連夏今季可謂攻守全能，不單止在八場英超攻入兩球，合共三十五次成功攔截並是本輪前聯賽最多。今晚英超富咸主場鬥實力低一班的般尼茅夫，巴連夏勢再當中場話事人領軍奏捷，主勝可捧。

（Now622台今晚10:00直播）



攻入六球的中鋒米祖域是富咸今季英超首席射手，累積兩球的防守中場巴連夏就並列隊中第二。這位身高一米九的巨人除了進攻了得，防守同樣出色，本輪前合共三十五次成功攔截是英超最多，難怪他矢言：「攔截是我的特色，但我亦想於進攻端幫助球隊。」有此子坐鎮中場，富咸今仗面對本季五場作客英超僅得一勝一兩和兩負的般尼茅夫，勢可全取三分，捧主勝。