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一戰成名

2022-10-15 列印
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周四歐霸E組，曼聯主場迎戰塞浦路斯球隊奧摩尼亞，全場狂射三十四次被客軍門將烏祖荷（右）連番撲出，最終靠中場麥湯文尼補時絕殺才小勝1:0。本身是紅魔球迷的烏祖荷一戰成名，賽後獲曼聯門將迪基亞和領隊坦哈格主動邀請合照，肯定其實力。
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