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「破地獄」

2022-10-15 列印
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阿仙奴於周四歐霸A組作客波杜基林特的人造草地，靠布卡約沙卡（前）用嘴唇門前撞入，1:0險勝，三戰全勝晉級在望，並終止對方歐洲賽主場十四連勝走勢，槍手領隊阿迪達喜言：「這是個地獄主場，他們十四連勝絕非巧合，我們應慶幸沒有失波。」
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