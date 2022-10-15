中國共產黨第二十次全國代表大會明在北京召開，二十大新聞發佈會定於今日下午四時半在人民大會堂舉行，將介紹大會準備情況及議程。發佈會將由央視進行現場直播，預計有超過二千名境內外記者參與。 由三十八個選舉單位選出的二千二百九十六名出席中共二十大的黨代表，已陸續抵達北京。天安門廣場外圍停泊多輛公安和特警車戒備，周邊的紀念品商店接獲當局通知配合停業九天，市內多座博物館已宣佈暫停開放。北京多個小區紅旗飄揚，有手臂套上紅袖章的志願者在小區站崗，公安也加強巡邏人手，武警持槍把守。針對前日有民眾於天橋掛起布條表達不滿，京城亦立即增聘人手加強行人天橋的保安措拖。

2022-10-15