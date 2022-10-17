今仗開賽前，熱刺領隊干地曾表示李察利臣或因上周歐聯的膝傷而缺陣，但後者最終仍正選披甲，到下半場五十二分鐘就因拉傷小腿而提早離場。賽後這位巴西國腳拄柺杖離場後，接受傳媒訪問時更忍不住落淚，承認傷勢之重或令自己緣盡世盃：「真的很難說，現已距離我的世盃夢很接近，很不幸發生這種事。我之前曾有類似的傷，最後休戰了兩個月，希望今次盡快康復。」
李察利臣憂傷別世盃
今仗開賽前，熱刺領隊干地曾表示李察利臣或因上周歐聯的膝傷而缺陣，但後者最終仍正選披甲，到下半場五十二分鐘就因拉傷小腿而提早離場。賽後這位巴西國腳拄柺杖離場後，接受傳媒訪問時更忍不住落淚，承認傷勢之重或令自己緣盡世盃：「真的很難說，現已距離我的世盃夢很接近，很不幸發生這種事。我之前曾有類似的傷，最後休戰了兩個月，希望今次盡快康復。」
一國兩制長期堅持 保障港澳繁榮穩定 習近平：要完善特區司法制度
舉世矚目的中國共產黨第二十次全國代表大會，昨天起一連七日在北京召開。中共中央總書記習近平發表報告，當中九次提到「香港」。繼今年「七一講話」之後，他再次強調「一國兩制」是保障港澳長期繁榮穩定的最佳制度安...
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最大限度保護人民生命安全 防疫獲廣泛讚譽 習近平：「動態清零」不動搖
國家應對新冠疫情，採用「動態清零」策略。中共總書記習近平昨在「二十大」指，堅持「動態清零」不動搖，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，而中國與國際協力抗擊疫情，獲得廣泛讚譽。習近平表示，面對突如其來...
2022-10-17
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保守黨醞釀迫卓慧思下台 英新財相承認減稅錯誤
英國政府持續面對施政上的質疑。前財相關浩霆被首相卓慧思革職後，由前外相侯俊偉接任財相一職。侯俊偉承認，政府在經濟規劃方面走得太快，他將聚焦穩定基礎，促進經濟成長。執政保守黨內部亦正醞釀向卓慧思逼宮。新...
2022-10-17
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PARK YOHO 現樓直擊
新地繼天水圍Wetland Seasons Bay熱賣後，最新推出元朗錦田北PARK YOHO Bologna應市，共164伙，已上載樓書，日前開放現樓示範單位予傳媒參觀，最快下周公佈價單。元朗PAR...
2022-10-15
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二十大難沖喜 《施政》刺激有限 港股本周料維持上落市
美國上月通脹超乎市場預期，聯儲局大幅加息陰影揮之不去，上周五美股高開低走，三大指數全線向下。恒指夜期收報16395點，跌205點，較港股收市低水193點。分析指，環球市場波動，加上「二十大」暫未有對資...
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善良之槍知恥 馬到功成
意大利射手比洛迪今季加盟羅馬後，在歐霸盃表現出色，但聯賽卻仍未開齋，被主帥摩連奴形容是要鞭策才踢出表現的球員。今晚意甲羅馬作客榜尾的森多利亞，比洛迪勢知恥近乎勇踢出表現，領軍奏捷，一於撐客勝。（Now...
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許廷鏗想提名新演員獎 余香凝有票笑言可以幫手
「時尚煲呔賽馬日」昨日在沙田馬場舉行，許廷鏗和余香凝為活動主持揭幕儀式。余香凝早前到韓國出席電影活動，雖然有想念囡囡，但也很享受難得的me time，又說那幾天不斷享用美食，但沒有肥太多。不知是否做了...
2022-10-17
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呂志和獎 - 森林有約｜勵‧志
最近大家或會看到本地港產片《緣路山旮旯》票房過千萬，可喜可賀，有好電影分享美麗的香港令人感動，我們的家園真的好美！講到漂亮的景點，呂獎最近也帶領一群青少年來到美麗的下白泥，從接觸到欣賞到愛護，由這班下...
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潘頓後上稱雄 巴度助蔡廄封王 加州星球 輕勝沙田錦標
昨日重頭戲肉是國際二級賽的沙田錦標，東廄「加州星球」大熱掄元，而鞍上人潘頓另憑呂廄「包裝必勝」食尾胡，最終成為騎師王。至於蔡約翰則成為練馬師王，他與巴度合作勝出「勝得威風」和「魅力知遇」。其餘蘇兆輝憑...
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