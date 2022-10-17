李察利臣憂傷別世盃

熱刺鋒將李察利臣上周歐聯鬥法蘭克福時，因膝傷而提早離場，而周六英超鬥愛華頓就再傷及小腿，賽後需要拄柺杖離場，可見傷勢之重。他受訪時不禁落淚，承認擔心會緣盡世界盃。



今仗開賽前，熱刺領隊干地曾表示李察利臣或因上周歐聯的膝傷而缺陣，但後者最終仍正選披甲，到下半場五十二分鐘就因拉傷小腿而提早離場。賽後這位巴西國腳拄柺杖離場後，接受傳媒訪問時更忍不住落淚，承認傷勢之重或令自己緣盡世盃：「真的很難說，現已距離我的世盃夢很接近，很不幸發生這種事。我之前曾有類似的傷，最後休戰了兩個月，希望今次盡快康復。」