勇士後衞普爾

新一季NBA將於周二揭開戰幔，開鑼日有兩場比賽，分別是衞冕總冠軍的勇士作東鬥湖人（香港時間明早10:00開賽），以及塞爾特人主場對76人（香港時間明早7:30開賽）。其中勇士新星佐敦普爾日前續下新厚約，被質疑人工過高；湖人巨星安東尼戴維斯近年則傷多過打，今仗將是兩星鬥打身價波的機會。勇士周日宣佈與佐敦普爾和域堅斯續約，前者簽下四年總值一億四千萬美元（約十億九百萬港元）的厚約。此子上季多以第六人身份上陣，有聲音質疑他是否值如此高薪，今仗一於在場上證明自己，教練居爾亦期待他再進步：「我提醒他剛季季後賽場均只上陣十八分鐘，若他要打更長時間必須改善防守。」至於紫金軍團上季於西岸排十一令人失望，關鍵是身為核心的安東尼戴維斯因傷只上陣四十場。有傳紫金高層開始不信任他，他誓言於今季重振聲威。