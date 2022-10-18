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封殺魔人

2022-10-18 列印
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利物浦繼季前社區盾後，周日英超又再守死曼城中鋒夏蘭特（中），令這名過去十場各賽事都有士哥的挪威射手，今季第二次沒有入球或助攻，最終還靠鋒將沙拿一箭定江山主場1:0小勝藍月。
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