苦盡甘來 賓施馬捧金球

由法國雜誌《法國足球》舉辦的金球獎頒獎典禮周一舉行，去季帶領皇家馬德里勇奪歐聯和西甲的射手賓施馬大熱當選，贏得個人首個重要榮譽。這名過去曾捲入多宗醜聞的三十四歲老將，努力多年終苦盡甘來，去年重新入選法國隊，今年球會和個人獎項大豐收。



賓施馬上季踢出生涯最佳表現，各賽事為皇馬上陣四十六場攻入四十四球，以一己之力率隊勇奪西甲和歐聯。這位從未贏過金球獎和世界足球先生的法國鋒將，在頒獎禮前已被視為大熱，最終順利力壓第二名的拜仁慕尼黑鋒將文尼和第三的曼城中場迪布尼當選，以三十四歲十個月之齡成金球獎歷來第二年老得獎者。他從施丹手上接過獎座後喜言：「我很自豪。這是我自小的夢想。我要感謝我的隊友們，感謝皇馬和里昂。」