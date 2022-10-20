■勇士的十六卡冠軍鑽戒外觀。

NBA周二開鑼，上屆總冠軍勇士作東湖人前舉行冠軍指環頒發儀式，指環以十六卡鑽石打造，破天荒以黃鑽為主，當中更暗藏機關內有暗格。球員們在這枚別具心思的指環加持下盡顯威力，最終123:109大炒湖人取開門紅。今仗賽前，勇士舉行冠軍指環頒發儀式。這枚超豪華指環共含十六卡鑽石，代表球隊剛季季後賽共得十六勝，更是NBA史上首枚以黃鑽為主的指環。同時指環表面鑲有四十三粒長條形鑽石，致敬史堤芬居利於總決賽第四回合收穫四十三分。其上蓋更暗藏機關，扭開暗格會顯示每位球員得到冠軍的次數。今仗這支衞冕冠軍亦打出高水準取勝，居利貢獻三十三分、七次助攻和六個籃板。主帥居爾喜言：「我很開心，因為在冠軍夜作賽並不容易，而且開鑼戰總是令人緊張。」