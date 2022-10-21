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C朗發脾氣

2022-10-21 列印
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曼聯在周三英超快車本身贏得精采，以悅目的進攻足球技術性擊倒另一豪門熱刺，主場輕鬆贏2:0，但各界賽後卻聚焦其星將C朗拿度（圖）因不滿沒有出場機會，未完場就氣沖沖離開後備席返回更衣室，有目擊者更指他是直接離開球場，面臨隊內罰款和停賽處分。前英超射手舒利亞和亨利不約而同指，這名三十七歲老將的行徑令大勝蒙上陰影。
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