皇馬新翼 發「維」報恩

皇家馬德里教練安察洛堤今季將中場費達歷高華維迪改造成右翼，上月更豪言若愛將入不到十球自己就會退休，結果費達歷高華維迪開季僅兩個月已累積六球。這名烏拉圭中場為了令恩師放下心頭大石，今晚西甲主場鬥近況低迷的西維爾，勢爭取入球完成目標，皇馬讓球主客和讓一球「主勝」放心捧。

（Now632台周日凌晨3:00直播）



費達歷高華維迪自一八年首次為皇馬一隊披甲後，一直司職中場與莫迪歷、卻奧斯和今夏轉投曼聯的卡斯米路並肩作戰，間中亦客串右翼。安察洛堤看中其進攻潛質，今季索性讓他長期出任右翼，去月更公開打賭：「如果華維迪今季入不到十球，我就退休。」此子不負安帥所託，今季十五場各賽事已入六球，為了盡快完成恩師的目標，今仗肯定力爭入球。



適逢西維爾近五輪聯賽只得一勝三和一負劣績，過去六次西甲作客班拿貝球場又僅得一和五負，皇馬今仗勝望壓一，「主勝」穩開。