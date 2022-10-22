皇馬新翼 發「維」報恩

（Now632台周日凌晨3:00直播）
費達歷高華維迪自一八年首次為皇馬一隊披甲後，一直司職中場與莫迪歷、卻奧斯和今夏轉投曼聯的卡斯米路並肩作戰，間中亦客串右翼。安察洛堤看中其進攻潛質，今季索性讓他長期出任右翼，去月更公開打賭：「如果華維迪今季入不到十球，我就退休。」此子不負安帥所託，今季十五場各賽事已入六球，為了盡快完成恩師的目標，今仗肯定力爭入球。
適逢西維爾近五輪聯賽只得一勝三和一負劣績，過去六次西甲作客班拿貝球場又僅得一和五負，皇馬今仗勝望壓一，「主勝」穩開。
本港防疫限制放寬，不同體育盛事陸續舉行！自早前香港世界桌球大師賽掀起港人開心振奮序幕後，旅發局昨日宣佈，闊別四年的「新鴻基地產香港單車節」正式回歸，將於十二月舉行；香港單車總會更計劃明年五月在香港舉行...
2022-10-22
中共二十大主席團昨早在人民大會堂舉行第三次會議，由總書記習近平主持，通過二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人名單草案，並在下午舉行各代表團分組會議。二十大今日閉幕，全體代表將投...
2022-10-22
英國首相卓慧思宣佈辭職後，保守黨將於下周選出新黨魁，當選者會在本月三十一日接替成為首相。據報前首相約翰遜有意回歸寶座，另一大熱人選則是在七月黨魁選舉中，落敗給卓慧思的前財相辛偉誠。保守黨下周一結束黨魁...
2022-10-22
《施政報告》預告大力發展「北都」，該區新盤趁勢應市。恒基粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna以快打慢，突擊上載樓書，昨日緊接開價，首批113伙折實最平276萬起。恒基物業代理有限公司營業（一）...
2022-10-22
環球經濟不明朗，加上美國債息持續上揚，隔晚美股受挫。恒指昨日高開50點報16331點，其後走勢反覆，午後曾跌見16137點，最終收市跌69點報16211點。國指收報5517點，升5點；科指跌19點，收...
2022-10-22
曼聯周四懲罰上輪英超勝熱刺時私自提早離場的C朗拿度，在今晚聯賽作客車路士時停賽，以及周五至周日都要單獨訓練，還罰款兩周薪金。這名三十七歲老將隨後發聲明表示一直尊重球隊，但沒有就事件道歉。正在回勇的紅魔...
2022-10-22
男團MIRROR自7月底紅館演唱會墜屏意外後，已停工兩個多月，最近各成員陸續復工，由姜濤、陳卓賢（Ian）等擔正的重頭劇《季前賽》將於下周首播，昨日劇中各演員包括姜濤、Ian和有份參演的呂爵安（Eda...
2022-10-22
看書，見一篇文章寫山景：「古稱五嶽歸來不看山。何其見之陋也。以天地之大，川阿之廣，美難盡述，奇不勝搜，奚必拘拘乎五嶽哉！若去一丘之上、一壑之間，亦以有獨具之幽，不同之妙，而猶十室忠信，十步芳草也！」古...
2022-10-22
昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是浪琴錦標，結果由羅廄「越駿知己」捧盃，練者另贏「幸運旅程」，騎者蔡明紹則另贏賀廄「福滿寶」同告起孖。至於呂健威和何澤堯攜手勝出「純金酒杯」和「威武覺醒」，最終更分別成為...
2022-10-20