任睇No.1
  • 24º
  • 83%
  • 2022年10月22日 星期六
熱門： 中大校徽施政報告黃義交美麗戰場三餸飯

日報新聞 > 體育

韋少死撐

2022-10-22 列印
Previous Next

周四NBA，湖人星將韋斯博克表現低迷只得兩分，更成為聯盟史上首位生涯兩次單場最少十一次起手而一球不入的球員。此子連累紫金軍主場97:103不敵快艇，開季兩戰全敗，但他賽後仍大言不慚：「我的表現還可以，打得很努力，已經盡力了。現在只好為下一場做好準備。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd