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救命頭槌

2022-10-24 列印
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周六英超曼聯作客大戰車路士，紅魔在中堅華拉尼傷出後，繼被主隊中場佐真奴操刀十二碼破網打開紀錄。幸而今季加盟紅魔的巴西中場卡斯米路（右二）於補時階段頂入高難度頭槌，助曼聯逼和1:1，並且令曼聯保持僅落後第四名車路士的一分差距。
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