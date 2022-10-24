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日報新聞 > 體育

連奪兩金

2022-10-24 列印
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周六晚上舉行的短池游泳世界盃柏林站賽事，港隊泳將何詩蓓在女子200米自由泳決賽脫穎而出，以1分51秒36完成摘金，兩日賽事連摘兩金，狀態大勇。
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