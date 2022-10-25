全能中場出線關鍵 藍獅執到堡

車路士領隊樸達

樸達入主車路士後各賽事八場不敗，他矢言全靠中場美臣蒙特在中場瞻前顧後，肩負組織攻勢的重任之餘，還承擔不起眼的防守工作。藍獅今晚歐聯E組只要作客擊敗次席薩爾斯堡，就可提早出線，大可將此重任託付到這名廿三歲全能中場身上，一於捧車路士客勝。（Now643台周三凌晨0:45直播）自接替杜曹成為車路士領隊後，樸達領軍取得五勝三和佳績，包括歐聯兩勝一和以七分升上E組榜首，領先次席薩爾斯堡一分。這名由白禮頓來投的四十七歲教頭，點名稱讚美臣蒙特是取得佳績的關鍵：「他不單止能傳善射，還承擔很多像他這樣級數球員不肯做的厭惡性工作，例如壓逼和防守遮線等。」歐聯攻守數據亮麗此子今季各賽事收錄兩入球三助攻之餘，歐聯場均又有二點五次攔截和一點五次犯規，攻守兩端都有重大貢獻，今仗面對近三場所有戰線只有一勝的薩爾斯堡，蒙特勢必再次犧牲自己領軍奏捷，完成出線任務，客勝放心捧。