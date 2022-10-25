祖記求存「菲」勝不可

祖雲達斯於歐聯H組排第三，落後榜首雙雄巴黎聖日耳門和賓菲加五分，餘下兩輪必須全勝方有機會出線十六強，今晚作客賓菲加毫無保留餘地。猶幸老婦人近況回勇，陣中法國中場拉比奧特頻頻士哥，此子今晚勢領軍撕破賓菲加防線，領軍全取三分保持出線希望，冷敲客勝作過關變倍器。（Now646台周三凌晨3:00直播）

歐聯瀕臨出局的祖雲達斯近期表現稍見起色，上仗意甲主場4:0大勝安玻里，聯賽已兩連捷。法國中場拉比奧特該仗梅開二度，各賽事近五場共入四球。此子今晚勢聯同本季各賽事累積七球的首席射手華荷域，一起撕破賓菲加防線。



主隊賓菲加今仗和波即提早出線，而且近況平平，今仗面對抱破釜沉舟決心的老婦人勢難全身而退，一於捧客勝。