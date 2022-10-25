任睇No.1
  • 23º
  • 67%
  • 2022年10月25日 星期二
熱門： 中大二十大校徽辛偉誠盧寵茂

日報新聞 > 體育

紅牛威盡

2022-10-25 列印
Previous Next

周日一級方程式美國站，已提前贏得車手總冠軍的紅牛好手韋斯塔潘（右），後上力壓平治車手咸美頓率先衝線，其隊友佩雷斯則取得第四名。紅牛因此提早三站取得自一三年以來首個車隊總冠軍，藉此送給周六病逝的紅牛品牌共同創辦人馬特希茨。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd