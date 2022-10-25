紅牛威盡
假冒營地官網佈掠水局 網騙又變招 出租露營車呃20人
踏入秋季，適合郊遊，近年興起租用露營車，一家大細走到戶外，親近大自然。無良騙徒看準機會，於網上冒認露營車公司，佈局掠水。兩名苦主接受本報訪問，分別損失五千和六千元，痛斥騙徒無良。而被假冒的露營車公司負...
2022-10-25
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江金權：有效應對外部勢力挑釁破壞 中共中央解讀二十大報告
中共中央昨早舉行新聞發佈會，介紹解讀黨的二十大報告。中央政策研究室主任江金權指，在新時代十年的偉大變革中，有效應對外部勢力在台灣、香港、新疆、西藏、南海等方向的挑釁破壞。江指出，報告從十六個方面總結了...
2022-10-25
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允解決經濟危機和團結保守黨 辛偉誠成英首位亞裔首相
印度裔的英國前財相辛偉誠經歷兩輪黨魁選舉，成為第一位亞裔首相，亦是英國歷來首位非白人首相和逾二百年來最年輕和最富有的首相。他承諾會致力解決經濟危機和團結保守黨。最早宣佈參選的下議院領袖莫佩琳，在提名公...
2022-10-25
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PARK YOHO Bologna收約千票
新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna收票持續，項目落實於周四進行首輪銷售，推出價單60伙發售，另推出6伙特色戶以招標方式發售，合共發售66伙，項目收票理想，暫收約1000票，超購逾15...
2022-10-25
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內地經濟增長超預期上季GDP按年升3.9%
內地昨日公佈延期一周的第三季經濟數據，其中第三季國內生產總值（GDP）增長3.9%，較預期的升3.3%為佳；首3季GDP則按年增長3%，符合市場預期；9月全國城鎮調查失業率為5.5%，按月上升0.2個...
2022-10-25
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全能中場出線關鍵 藍獅執到堡
樸達入主車路士後各賽事八場不敗，他矢言全靠中場美臣蒙特在中場瞻前顧後，肩負組織攻勢的重任之餘，還承擔不起眼的防守工作。藍獅今晚歐聯E組只要作客擊敗次席薩爾斯堡，就可提早出線，大可將此重任託付到這名廿三...
2022-10-25
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《分手的決心》湯唯三度封韓國影后
《第42屆韓國影評獎》昨日公佈得獎名單，湯唯及朴海日主演、朴贊郁執導的《分手的決心》贏得六獎成為大贏家，包括最佳電影、導演、女主角、劇本、攝影及音樂獎。湯唯是繼《釜日電影獎》與《春史電影頒獎禮》後，一...
2022-10-25
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李一飄 - 重塑品牌 危機須知｜社論
中文大學的新校徽設計引發爭議，部份校友的不滿情緒尤其激烈，事件發酵逾一周，昨天有新發展，校方在社交網站專頁省去校訓「博文約禮」四字的簡化版校徽，重新轉回以前的校徽。中大校長段崇智亦為事件爭議降溫，指校...
2022-10-25
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巴度三W成騎師王 蔡約翰做練馬師王 福逸復出即捧精英碗
昨日重頭戲肉是國際二級賽的精英碗，結果伯廄「福逸」半冷奪標，騎者巴度另贏蔡廄「安力寶」和沈廄「同舟共濟」，三W兼做騎師王。至於呂健威憑「巴閉哥」和「包裝智威」起孖，但在練馬師王未能追及蔡約翰，後者憑一...
2022-10-24
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