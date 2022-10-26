一戰定生死 超班馬救駕

馬德里體育會今晚歐聯B組於主場與利華古遜上演生死戰，落敗一隊即提早出局。馬體會法國前鋒基沙文近期回勇正是及時雨，教練施蒙尼更稱讚前者回到巔峰期狀態，這名法國射手一七年歐聯又曾射破利華古遜大門，今晚他勢領軍攻陷利華古遜後防，助馬體會保住出線希望，主勝屬不二之選。

（Now646台周四凌晨3:00直播）



歐聯B組榜首布魯日已提早出線，波圖、馬體會和利華古遜分別以六分、四分和三分排二、三、四位，今晚馬體會對利華古遜的負方肯定出局。馬體會前鋒基沙文自解決合約問題後上陣時間增加，即回復射手本色，上輪西甲作客貝迪斯梅開二度，各賽事近三仗錄三入球一助攻。施帥讚基沙文回到一九年離隊前的巔峰水準：「我們看到離隊前那個基沙文。我們在球場上需要一位領袖，需要一個可以找到辦法和隊友產生共鳴的人，就是基沙文。」一七年歐聯十六強首回合馬體會作客4:2勝利華古遜，基沙文曾於該仗建功，今仗他有信心再取士哥。



客軍利華古遜上仗德甲主場2:2和禾夫斯堡，各賽事近五仗一勝一和三負，狀態遠遜同期三勝兩和的馬體會，加上歐聯分組作客兩戰皆北，今晚造訪馬體會難全身而退，主勝放心去馬。

國米「-2」一「柏」即響



同日C組，國際米蘭主場對四戰全敗的柏辛域陀尼亞，國米贏波全取三分便可與篤定出線的拜仁慕尼黑攜手晉級十六強，戰意毋庸置疑。上輪意甲國米作客4:3擊敗費倫天拿，各賽事近五仗四勝一和，射手拿達路馬天尼斯各戰線連續三仗士哥入四球，今仗勢領軍大數柏辛域陀尼亞提早出線，讓球主客和讓兩球串「主勝」。

（Now643台周四凌晨0:45直播）