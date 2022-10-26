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哈登開齋

2022-10-26 列印
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周一NBA，76人球星哈登（圖）貢獻二十九分的準三雙，帶領76人主場以120:106擊敗溜馬，終於結束三連敗，收穫今季第一場勝仗，哈登喜言總算鬆一口氣，希望以此為基礎繼續前進。
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