夢幻獻禮
天氣暖化 開冷氣延花期 花農叫慘 年宵不敢加價
花農一年辛勤，等每年年宵賺取回報，但近年疫情打擊市道，已經「無啖好食」，加上天氣暖化，要開設備如防太陽網、開冷氣等，保護年花，並拖延花期，令成本驟增，花農叫苦連天，料明年一月底農曆新年也不敢加價，而且...
2022-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
歡迎兩國共同合作保持溝通 二十大結束美對華政策不變
在北京召開的中共二十大會議結束，確定新一屆領導班子及國家未來施政方向。美國國務院表示，二十大會議不會改變美國的對華政策。美國國務院發言人普萊斯周一在記者會指，留意到中共二十大會議結束，美方歡迎與中國在...
2022-10-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
辭任僅6日戲劇性回巢 柏斐文任英內相惹爭議
英國新首相辛偉誠就職第一天，甫公佈新的內閣名單便引起爭議。六天前才因為電郵風波而引咎辭職的柏斐文，重新獲委任為內政大臣，反而角逐黨魁失敗的下議院領袖莫佩琳升職無望，只能繼續擔當一個次要角色，令一些保守...
2022-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
PARK YOHO收2577票今開售
新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna今日進行首輪銷售，項目昨日截票，共取得2577票，成績不俗，以今日發售價單上的單位共60伙計算，超額認購逾41倍；另恒基旗下ONE INNOVALE...
2022-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
內地監管部門維穩 恒指止跌回升152點
美股隔晚造好，加上人行和外匯局發聲維護股市、債市、樓市健康發展，支持香港國際金融中心持續繁榮發展，帶動港股「回血」，一度重上15500點，惟其後升幅收窄，收報15317點，升152點，終止5連跌，大市...
2022-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
保命踢附加賽 惡狼打爆「基」
賽前在歐霸C組排第三位的羅馬，雖然無緣成為小組冠軍，但仍有機會後上以次名晉級附加賽，今晚作客已篤定出局的赫爾辛基務必全取三分。該隊中堅史摩寧近期入球數字較前鋒還多，今仗勢代替受傷的射手戴巴拿肩負起入球...
2022-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
助古仔開工作坊同後輩做練習 張繼聰激讚Edan冒死爆姜濤好勝事件
五年冇拍劇，近年主力拍電影的張繼聰，為了熱愛的籃球，及跟導演袁劍偉、MIRROR、ERROR等合作，決定接拍ViuTV劇《季前賽》，最重要跟新一代演員合作，可以了解年輕人想法令自己唔會out。講到同姜...
2022-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 管樹不力 城市殺機難消｜社論
早年發生多宗塌樹事故，甚至有途人被壓死，促使政府成立專責部門管樹，但成效有多大，實在成疑。上月中何文田巴富街一棵彎曲鳳凰木倒塌，壓中四部車，險殺司機，更加令市民質疑政府管樹不力。康文署昨天公佈，覆檢巴...
2022-10-27
- Jacky哥 - 王憓都市二胡音樂會載譽歸來｜企業熱話
- Jacky哥 - 實況劇《競爭之合謀有罪》網上熱播｜企業熱話
- Jacky哥 - 環境、社會及管治報告大獎表彰ESG領袖典範｜企業熱話
- Michael Chugani 褚簡寧 - Overkill｜又中又英
- Jacky哥 - 好評加印中 新書教你快樂變老｜企業熱話
- 黃集恩 - 英鎊反彈 留意「10671」｜窩輪熱炒特區
- 輪商精選 - 阿里購「25742」貼價｜窩輪熱炒特區
- 彭偉新 - 中升控股看42.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 輪商精選 - 比亞迪靠穩 吼「26339」｜窩輪熱炒特區
- 黃敏碩 - 康方生物前景看俏｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
伍鵬志捧盃兼封王 容天鵬梅開二度 潘頓全泥三W稱雄
昨晚舉行季內首次全泥地夜賽，潘頓憑羅廄「黃金甲」、容廄「火鑽」和「皮具之星」報捷，另加一亞一季，於第八場後提前成為騎師王，而容天鵬則起孖。至於伍鵬志憑「天足貓」和「齊心同行」梅開二度，並且成為練馬師王...
2022-10-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6