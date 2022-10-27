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夢幻獻禮

2022-10-27 列印
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巴黎聖日耳門三大巨星（左起）麥巴比、尼馬和美斯今季全面擦出火花，周二歐聯又再合作無間，前兩者雙雙取得兩入球兩助攻，尼馬亦有一個士哥，合力領軍於H組主場7:2大勝海法馬卡比，兼提早一輪晉級。
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