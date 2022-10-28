任睇No.1
  • 24º
  • 70%
  • 2022年10月28日 星期五
熱門： 屯門許金山免針紙辛偉誠梁靖崑

日報新聞 > 體育

VAR中「刺」

2022-10-28 列印
Previous Next

周三歐聯D組，熱刺射手卡尼（左）補時破網，但被判輕微越位先慘食詐胡，主場僅以1:1逼和士砵亭未能提早出線之餘，更有可能出局。被判詐胡後，熱刺領隊干地向球證投訴過激被罰紅牌，他賽後怒轟VAR不公。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
升中選校天書 2023-24
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd