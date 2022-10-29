樸達倒戈 雙星獻「禮」

車路士中場高華錫

九月初離開白禮頓轉教車路士的樸達，今晚英超將會倒戈，帶領藍獅作客舊東家。這名四十七歲領隊指自己上車以來過得輕鬆，皆因陣中星級中前場球員如高華錫和夏維斯等會出其不意射入世界波帶來勝利，今仗勢可領軍擊退舊主，客勝捧得過。樸達入主車路士後成功令球隊的防線重拾穩定性，領軍於九場各賽事只失四球，但進攻方面仍在摸索中，期間入十六球收錄六勝三和的成績。雖然攻擊上未找到必勝套路，但藍獅仍能憑球員的上乘個人質素取得士哥，包括上仗歐聯作客2:1勝薩爾斯堡，兩個入球分別來自中場高華錫和鋒將夏維斯的世界波。相反白禮頓自樸達離開，由意大利籍教頭迪施比帶領後，球隊雖然仍踢出悅目的進攻足球，但五輪英超只得兩和三負，今仗縱有主場之利亦難敵藍獅，客勝捧得過。（Now621台今晚10:00直播）