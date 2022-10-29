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雨過天青

2022-10-29 列印
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因紀律問題被曼聯禁賽一場的C朗拿度，於周四歐霸E組回歸獲領隊坦哈格任正選，踢足全場的他曾食詐胡後，終在完場前士哥，助球隊主場3:0大勝舒列夫，鬆口氣的他賽後即在社交網絡發文為球隊加油。
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