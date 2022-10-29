雨過天青
康泰倒下資不抵債自動清盤
創立逾五十年的康泰旅行社，周三宣佈全線門市停業「用最小化成本營運」，但兩日後終不敵疫情打擊要結束。其母公司昨宣佈旅行社資不抵債，已啟動清盤程序。旅遊界議員希望，港府盡早公佈通關時間表以解困。康泰旅行社...
2022-10-29
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北京強調尊重他國司法主權 西方質疑華設海外「警察站」
西方多國傳媒陸續報道，中國在未有知會當地政府下，設置「非法警察站」，執行有關打壓異見人士的行動。中國外交部連日回應，強調充份尊重他國司法主權。總部設在西班牙的民間組織「保護衞士」（Safeguard ...
2022-10-29
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普京批西方在玩一場骯髒遊戲 世界面臨二戰後最重要十年
俄羅斯總統普京（見圖）周四出席瓦爾代論壇並發表一段重要講話。普京認為，西方主導世界的時代即將結束，全球正面臨二戰後可能最危險、最不可預測和最重要的十年。無意主動用核武器普京在演說強調，俄羅斯不尋求與西...
2022-10-29
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帝御‧星濤現樓示位直擊
由帝國集團及香港小輪發展、恒基銷售的屯門帝御‧星濤，日前開放現樓示範單位，目前餘下33伙待售，不排除以招標推售特色單位。發展商推盤步伐重啟，現樓餘貨趁勢推售。帝國集團及香港小輪發展、由恒基負責銷售的屯...
2022-10-29
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三大內銀第三季多賺逾6%
各大國有銀行公佈第三季業績，工商銀行（1398）第三季淨利潤934.16億元（人民幣，下同），按年增長6.76%，營業收入2073.31億元，減少4.67%。農業銀行（1288）上季淨利潤685.6億...
2022-10-29
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爭搭英軍 尾班車 狐爪撈月
當基亞利殊近期在曼城無甚佳作，仍能成為英格蘭代表隊常客時，反而李斯特城中場麥迪臣就算狀態火熱，領軍在英超三場不敗，卻得不到三獅賞識。適逢狐狸今晚英超主場巧遇藍月，麥迪臣勢使出渾身解數挑戰基亞利殊，證明...
2022-10-29
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星馬泰生日Trip十億男友操刀影靚相 陳庭欣公開私藏照360度靚Body任睇
2010年港姐冠軍，陳庭欣（Toby）keep住33C靚body，次次出埠都影泳衣相派福利。月前，陳庭欣35歲生日，10億男友楊振源（Benny）精心策劃一個星馬泰豪華旅程，作為生日禮物o氹女友開心。...
2022-10-29
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盧永雄 - 癡迷選票可能會受到教訓｜巴士的點評
二十大之後，西方繼續按其話語體系評論中國新一屆領導班子。《紐約時報》刊登密芝根大學政治學者洪源遠的一篇評論文章，題為《中國的一個時代結束了》，反映美國精英階層對中國政治的分析。文章指，四十四年前鄧小平...
2022-10-29
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伍鵬志捧盃兼封王 容天鵬梅開二度 潘頓全泥三W稱雄
昨晚舉行季內首次全泥地夜賽，潘頓憑羅廄「黃金甲」、容廄「火鑽」和「皮具之星」報捷，另加一亞一季，於第八場後提前成為騎師王，而容天鵬則起孖。至於伍鵬志憑「天足貓」和「齊心同行」梅開二度，並且成為練馬師王...
2022-10-27
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