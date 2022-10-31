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車路士慘敗

2022-10-31 列印
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車路士領隊樸達在周六英超倒戈造訪舊主白禮頓，換邊前已有守將查洛巴和中場羅夫度斯卓克擺烏龍，加上敵鋒托沙特拔頭籌而落後三球。球隊換邊後沒有起色，前鋒夏維斯一度扳回一球，但末段又被白禮頓守將哥斯近門射入而大敗1:4，近三輪英超不勝只有兩和一負，以低迷走勢完結十月九場各賽事之旅。
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