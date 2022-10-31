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「臨天光」輸波

2022-10-31 列印
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  利物浦周六英超主場迎戰列聯斯，已是紅軍十月第九次出賽，開賽三分鐘已有中堅祖高美斯犯錯，回傳失誤造就敵鋒洛迪高射入空門開紀錄。射手沙拿其後扳平，但鋒將法明奴和達雲紐尼斯連番失機未能領軍乘勢反勝，完場前更被列斯聯小將森馬維利（右）射入輸1:2，自一二年三月以來首次連續兩輪聯賽不敵降班區域的球隊。
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