由帝國集團及香港小輪發展、恒基銷售的屯門帝御‧星濤，日前開放現樓示範單位，目前餘下33伙待售，不排除以招標推售特色單位。發展商推盤步伐重啟，現樓餘貨趁勢推售。帝國集團及香港小輪發展、由恒基負責銷售的屯...

2022-10-29