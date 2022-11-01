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超越車神

2022-11-01 列印
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周日F1墨西哥站，排頭位出賽的紅牛車手韋斯塔潘，由頭帶到尾下輕鬆贏得今季第十四個分站冠軍，打破車神舒麥加和韋度的單季最多分站冠軍紀錄，韋斯塔潘直言從來沒想過可做到。
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