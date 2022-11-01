兩站五金
撞正打風 禍不單行 金融領袖峰會今開鑼三大行高層「甩底」
港府高度重視的國際金融領袖投資峰會，由今日起一連三日舉行，但「禍不單行」，有三名大行高層以不同原因「甩底」，其中兩人確診新冠病毒之後，另一人稱行程有變而缺席。而颱風「尼格」正吹襲香港，或有機會在周三殺...
2022-11-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
富士康工人徒步返鄉「逃疫」 鴻海：照護員工為首要原則
河南省會鄭州爆發疫情，當局嚴格防控，連日傳出富士康工人為「逃疫」徒步返鄉，引發社會關注。鴻海集團表示，目前狀況已在逐步控制之中，承諾做好員工點對點有序返鄉服務。富士康鄭州廠房有超過二十萬名員工。網上消...
2022-11-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
女性佔98人大部份只有約20歲 梨泰院人踩人死者身份全確認
梨泰院人踩人慘劇共造成一百五十四人死亡，當局已確認全部死者身份，女性佔九十八人，男性五十六人。外籍死者共有二十六人，他們分別來自十四個國家。大部份死者只有二十多歲，未滿二十歲的則有十一人，其中包括一名...
2022-11-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
璟上樓書短期內推售
由華潤置業（海外）及保利置業合作發展，位於啟德全新項目澐璟部署推售。項目昨日上載樓書，部署短期內推出發售。 澐璟昨日率先開放示範單位供傳媒拍攝，以1座28樓A室作藍本，面積2088方呎，屬4房連3套房...
2022-11-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港股反覆挫176點續尋底 主席辭任龍湖曾暴瀉45%
上周美股全線造好，但港股未受帶動，恒指低開32點後，報14830點，其後曾挫逾200點，低見14597點，午後一度倒升250點重上15000關，高見15113點，惟後勁不斷，全日跌176點，收報146...
2022-11-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
搶手貨領軍爭首名 好波獻給「里」
格魯吉亞翼鋒基華修利亞今季加盟拿玻里後火速冒起，是球隊於意甲和歐聯分組同居榜首的功臣之一，並已吸引到英超豪門曼城興趣。拿玻里強調此子屬非賣品，並寄望他帶領球隊問鼎各大錦標，今晚此子勢領軍於歐聯A組煞科...
2022-11-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
唔介意商台籃球賽等MIRROR 張敬軒指樂壇需遷就
張敬軒（軒仔）昨日到銅鑼灣出席活動，引來大批粉絲在餐廳門外圍觀。商台舉行的《903 AllStar籃球賽》，由於軒仔要趕拍英皇電影《超神經械劫案》未能出席。對有傳大會為等MIRROR齊人才舉辦活動，但...
2022-11-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 地政署懶理危樹 管樹政策千瘡百孔｜社論
上月中，何文田巴富街路旁的鳳凰木塌下險殺司機，揭露護養該樹的康文署，未能及早發現樹木腐爛，公眾嘩然，質疑管理危樹不力。怎知上周五大埔林錦公路梧桐寨有村民自行修樹時，遭樹枝擊中不治，再揭該樹處官地，由地...
2022-11-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
仲達 - 九龍神駒點都要捧｜頭號目標
第三場四班一八○○米。「九龍神駒」今季在沙田熱身一仗後，次仗在048場次跑谷草千八即上名，而且當日偏差不利轉彎走外疊，而該仗轉彎一段步速比標準快近0.8秒，即偏差會更嚴重之下蝕走三疊，直路上又相對遲打...
2022-10-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6