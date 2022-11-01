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兩站五金

2022-11-01 列印
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短池游泳世界盃多倫多站周日晚煞科，香港女飛魚何詩蓓在100米自由泳決賽以51秒33力壓其餘對手奪金，在廿五歲生日前夕為自己送上最佳禮物。完成本站之後，何詩蓓兩站累積五金一銅，現時在總排名榜位列第二。
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