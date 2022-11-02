法國噩耗 普巴無緣世盃

今夏以自由身回歸成名地祖雲達斯的法國中場普巴，季前遭遇膝傷，至今未曾為老婦人上陣。這名廿九歲中場上月復操，以為有望趕及本月卡塔爾世界盃，但其經理人派文達周一證實此子仍未康復，肯定無緣決賽周。



普巴在曼聯經歷不愉快的六個球季後，今夏約滿離隊並重投祖雲達斯。此子在季前訓練期間弄傷膝部，早前已歸隊復操，原本有望能趕及出戰本月二十日開鑼的世界盃，但其經理人派文達周一發聲明宣佈：「再次經過檢查後，我沉重地宣佈普巴仍需時間康復，所以他不能在世界盃前重返祖雲達斯大軍，亦不能出戰世界盃。」



上屆世界盃，普巴與簡迪坐鎮中場助法國奪標，但簡迪亦因傷緣盡今屆賽事。