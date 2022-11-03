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熱門： 萬聖節尼格人踩人富士康曼聯

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有驚無險

2022-11-03 列印
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熱刺在周二歐聯D組作客2:1反勝馬賽，成為小組冠軍順利出線，可是前鋒孫興民（右）上半場與敵將爭頂時撼傷面部，出現頭暈、流鼻血兼眼睛四周腫脹，更傳出可能眼眶骨折而緣盡卡塔爾世界盃。幸好球隊助教史泰利尼指其傷勢不重，據報只需休息六天便可。
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