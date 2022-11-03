美國知名嘻哈樂團Migos的一名成員Takeoff，在一場派對上遭遇槍殺身亡。消息震驚歌迷，他們紛紛在社交平台悼念這位傳奇歌手，對其離世感到不捨。二十八歲的Takeoff周二在休斯頓一間保齡球館，與叔...

2022-11-03